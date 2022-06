Il sole resiste | le temperature salgono ancora

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 giugno 2022) Il caldo non sembra intenzionato a mollare la presa in questo weekend di giugno. Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo ci ragguaglia sulle condizioni meteo di domenica 19 e dell’inizio della settimana. ANALISI GENERALE L’alta pressione subtropicale in estensione dal nord Africa continuerà ad abbracciare tutta l’Europa centro-meridionale almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. Assisteremo pertanto ad altri giorni caratterizzati dal bel tempo, con solamente la formazione di qualche nuvola e sporadiche precipitazioni. Lesubiranno un ulteriore aumento nei prossimi giorni con il raggiungimento dell’apice del caldo tra domani e martedì. L’approfondirsi nel fine settimana di un vortice depressionario vicino alle coste nord/occidentali della Francia favorirà all’inizio il richiamo di aria calda verso l’Europa, ma, muovendosi verso est intorno alla ...