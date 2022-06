Il senso dell'Eucaristia cristiana, Francesco per i poveri e contro la guerra (Di domenica 19 giugno 2022) Francesco , nel ricordo dell'Eucaristia prefigurata nel miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha chiarito un aspetto fondamentale dell'essere cristiani oggi : significa diventare ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Francesco , nel ricordoprefigurata nel miracoloa moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha chiarito un aspetto fondamentale'essere cristiani oggi : significa diventare ...

Pubblicità

LiaCapizzi : Una squadra. Dopo l'argento ai Giochi ecco il BRONZO mondiale dell'Italia nella 4x100 sl. Miressi non è in versio… - Errorigiudiziar : #17giugno '83: arrestato #enzotortora «I guai gli sono venuti per la popolarità e la simpatia di cui godeva - nel s… - avvlimongelli : RT @Errorigiudiziar: #17giugno '83: arrestato #enzotortora «I guai gli sono venuti per la popolarità e la simpatia di cui godeva - nel sens… - tharravil : RT @paolomossetti: Farage chiede agli irlandesi che senso abbia avuto uccidere per decenni gli inglesi se poi sono diventati schiavi dell'U… - MunShiann : RT @DonatoMarinelli: Una carezza ti sfiora l'anima quando finalmente riesci a provare consapevolezza di te ed il senso dell'esistenza #Bu… -