Gas, il piano di Berlino per aggirare i tagli delle forniture russe: più carbone e denaro alle imprese per ridurre i consumi (Di domenica 19 giugno 2022) Nella guerra del gas, Berlino ritorna al carbone. La Germania adotterà misure di emergenza per garantire la fornitura di gas di fronte ai tagli degli approvvigionamenti russi, in particolare con un maggiore utilizzo delle centrali a carbone. Lo ha annunciato il governo tedesco. “Per ridurre il consumo di gas è necessario utilizzarne meno per generare elettricità. Invece, le centrali elettriche a carbone dovranno essere utilizzate di più”, ha affermato il ministero dell’Economia in una nota che di fatto inverte la rotta rispetto agli obiettivi di graduale eliminazione del carbone entro il 2030. “È una decisione amara, ma è essenziale per ridurre i consumi di gas”, ha spiegato il ministro dell’Economia ecologica Robert ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Nella guerra del gas,ritorna al. La Germania adotterà misure di emergenza per garantire la fornitura di gas di fronte aidegli approvvigionamenti russi, in particolare con un maggiore utilizzocentrali a. Lo ha annunciato il governo tedesco. “Peril consumo di gas è necessario utilizzarne meno per generare elettricità. Invece, le centrali elettriche adovranno essere utilizzate di più”, ha affermato il ministero dell’Economia in una nota che di fatto inverte la rotta rispetto agli obiettivi di graduale eliminazione delentro il 2030. “È una decisione amara, ma è essenziale perdi gas”, ha spiegato il ministro dell’Economia ecologica Robert ...

