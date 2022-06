Gaiba, Errani cede in finale (Di domenica 19 giugno 2022) La 35enne di Massa Lombarda è stata battuta dalla belga testa di serie n. 1 Alison Van Uytanck nell'atto conclusivo del nuovo WTA 125, giocato sui campi in erba della città veneta, mancando la vittoria del primo titolo in carriera su questa superficie Leggi su federtennis (Di domenica 19 giugno 2022) La 35enne di Massa Lombarda è stata battuta dalla belga testa di serie n. 1 Alison Van Uytanck nell'atto conclusivo del nuovo WTA 125, giocato sui campi in erba della città veneta, mancando la vittoria del primo titolo in carriera su questa superficie

