Francia | Macron e Mélenchon | sfida all’ultimo voto

(Di domenica 19 giugno 2022) Urne aperte inper il secondo turno delle elezioni legislative, domenica 19 giugno. Si rinnova l’Assemblea nazionale per i prossimi 5 anni, dopo la rielezione a capo dello Stato di Emmanuel. Al primo turno, in cui l’astensione ha dominato la tornata elettorale in, si è registrata una vittoria della coalizione Ensemble! guidata da, anche se di misura. L’alleanzaista ha prevalso per soli 21mila voti sulla coalizione di sinistra di Jean-Luc, la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Per l’inquilino dell’Eliseo c’è quindi lo spettro della perdita della maggioranza assoluta., i pronostici Secondo l’ultima proiezione dell’Ifop, (l’Institut français d’opinion publique) il blocco ...

In questo caso potrebbero dover chiedere appoggio ai deputati della destra moderata di Les Republicains. Nella metropolitana si è cominciato a votare questa mattina alle otto.