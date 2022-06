Fabrizio Costa direttore per l’Europa della Banca asiatica delle Infrastrutture

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 giugno 2022) Lad’investimento per le(Aiib) nominanuovoesecutivo in Europa per il biennio 2022-2024. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata italiana in Cina.agirà nel consiglio d’amministrazione dell’Aiib in rappresentanza di 15 Paesi europei.è un dirigente del ministero dell’Economia eFinanze, attualmente distaccato come esperto finanziario presso l’ambasciata d’Italia a Pechino. Operativo in Cina da diversi anni, il nuovoesecutivo per l’Eurozona sarà l’unico rappresentante di un Paese G7 a sedere nel Cda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.