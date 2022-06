"Draghi prende in giro gli italiani". Orsini spiazza Giletti. Dov'è il grande imbroglio (Di domenica 19 giugno 2022) Il governo è al bivio. Il premier Mario Draghi rientra dal tour internazionale e trova una maggioranza a pezzi. L'estenuante trattativa condotta con i colleghi europei per ottenere la concessione all'Ucraina dello status di Paese candidato a entrare nell'Ue e per fissare un tetto continentale al prezzo del gas è stata solo l'antipasto. Ospite nel salotto di "Non è l'arena", programma di La7 condotto da Massimo Giletti, Alessandro Orsini, docente di Sociologia del terrorismo internazionale, punta il dito contro il governo Draghi ed espone la teoria del grande imbroglio: “Mi colpisce quanto l'Italia sia sottomessa. C'è un evidente scostamento tra quello che sentiamo e quello che succede davvero. Noi sentiamo analisti, ricercatori, politici, giornalisti. Credo che molti siano disonesti ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Il governo è al bivio. Il premier Mariorientra dal tour internazionale e trova una maggioranza a pezzi. L'estenuante trattativa condotta con i colleghi europei per ottenere la concessione all'Ucraina dello status di Paese candidato a entrare nell'Ue e per fissare un tetto continentale al prezzo del gas è stata solo l'antipasto. Ospite nel salotto di "Non è l'arena", programma di La7 condotto da Massimo, Alessandro, docente di Sociologia del terrorismo internazionale, punta il dito contro il governoed espone la teoria del: “Mi colpisce quanto l'Italia sia sottomessa. C'è un evidente scostamento tra quello che sentiamo e quello che succede davvero. Noi sentiamo analisti, ricercatori, politici, giornalisti. Credo che molti siano disonesti ...

