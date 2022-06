DIRETTA MotoGP, GP Germania 2022 LIVE: Bagnaia non sta più in piedi, ennesima caduta (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DEL CANADA 2022 DI F1 DALLE 20.00 -25 E’ la quarta caduta stagionale per Bagnaia. Ora è a -91 da Quartararo in classifica. Lo diciamo senza timori: imbarazzante. E’ stato troppo presuntuoso pensare di poter ambire al Mondiale: il responso della pista è stato impietoso. -25 Scappa via Quartararo: 1?3 su Zarco. 3° Aleix Espargarò a 1?7. -26 Si profila ora una gara in solitaria per Quartararo. -27 Come ha visto che Quartararo stava allungando, Bagnaia ha perso la testa. Ha perso il posteriore alla curva 1 ed è scivolato. Purtroppo non è la prima volta. -27 caduta anche per Mir, era 13°. -27 E’ ALLUCINANTE! ennesima caduta per ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DEL GP DEL CANADADI F1 DALLE 20.00 -25 E’ la quartastagionale per. Ora è a -91 da Quartararo in classifica. Lo diciamo senza timori: imbarazzante. E’ stato troppo presuntuoso pensare di poter ambire al Mondiale: il responso della pista è stato impietoso. -25 Scappa via Quartararo: 1?3 su Zarco. 3° Aleix Espargarò a 1?7. -26 Si profila ora una gara in solitaria per Quartararo. -27 Come ha visto che Quartararo stava allungando,ha perso la testa. Ha perso il posteriore alla curva 1 ed è scivolato. Purtroppo non è la prima volta. -27anche per Mir, era 13°. -27 E’ ALLUCINANTE!per ...

