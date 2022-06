Covid, l'incubo non è ancora finito. Abrignani: '40% vaccinati può infettarsi. Senza isolamento avremmo più morti' (Di domenica 19 giugno 2022) Anche se le restrizioni sono sempre più un lontano ricordo, e mentre monta il dibattito sull'ipotesi di dire addio anche all'isolamento per i positivi, la pandemia di Covid - 19 non è ancora finita. ... Leggi su leggo (Di domenica 19 giugno 2022) Anche se le restrizioni sono sempre più un lontano ricordo, e mentre monta il dibattito sull'ipotesi di dire addio anche all'per i positivi, la pandemia di- 19 non èfinita. ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @leggoit: #covid, l'incubo non è ancora finito. Abrignani: «40% dei vaccinati può infettarsi. Senza #isolamento avremmo più morti» https… - leggoit : #covid, l'incubo non è ancora finito. Abrignani: «40% dei vaccinati può infettarsi. Senza #isolamento avremmo più m… - robnosraepi : RT @fulmicotone: 3 dosi vacc. Mi son fatto il COVID, due giorni di febbre. Negativo dopo una settimana, zero sintomi. Dopo un paio di gior… - serenel14278447 : 'CICLISMO L’incubo Covid spaventa il Tour de France: squadre decimate, a rischio molti protagonisti di Marco Bonarr… - DanielaPF75 : RT @fulmicotone: 3 dosi vacc. Mi son fatto il COVID, due giorni di febbre. Negativo dopo una settimana, zero sintomi. Dopo un paio di gior… -