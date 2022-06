CdS – “In Italia può tornare dominante” (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 21:17:06 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Alessandro Del Piero promuove il ritorno di Romelu Lukaku in Italia, ammesso che ciò avvenga realmente. L’ex numero 10 della Juve dà un 10 al possibile affare per due motivi: “Il Chelsea non ha bisogno di lui; per come gioca. In Italia, invece, può tornare dominante”. Su Espn, Del Piero ammette: “Al Chelsea non serviva, per questo è andato spesso in panchina”. Guarda il video Inter-Lukaku, passi in avanti nella trattativa Del Piero: “Lukaku con la testa era già via da Londra” Secondo Del Piero non ci sono praticamente dubbi sul fatto che Lukaku al Chelsea non resterà più un solo minuto: “Durante la stagione è emersa la sua volontà di tornare all’Inter. Poi Tuchel ha provato a sistemare le cose, ma ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 21:17:06 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Alessandro Del Piero promuove il ritorno di Romelu Lukaku in, ammesso che ciò avvenga realmente. L’ex numero 10 della Juve dà un 10 al possibile affare per due motivi: “Il Chelsea non ha bisogno di lui; per come gioca. In, invece, può”. Su Espn, Del Piero ammette: “Al Chelsea non serviva, per questo è andato spesso in panchina”. Guarda il video Inter-Lukaku, passi in avanti nella trattativa Del Piero: “Lukaku con la testa era già via da Londra” Secondo Del Piero non ci sono praticamente dubbi sul fatto che Lukaku al Chelsea non resterà più un solo minuto: “Durante la stagione è emersa la sua volontà diall’Inter. Poi Tuchel ha provato a sistemare le cose, ma ...

