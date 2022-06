Calcio: Zidane 'Ho ancora voglia di allenare', ma non sarà al Psg (Di domenica 19 giugno 2022) L'ex tecnico del Real sogna la panchina della Francia PARIGI (FRANCIA) - Non sarà Zinedine Zidane il prossimo allenatore del Paris Saint Germain. In Francia non hanno dubbi sulla posizione dell'ex ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) L'ex tecnico del Real sogna la panchina della Francia PARIGI (FRANCIA) - NonZinedineil prossimo allenatore del Paris Saint Germain. In Francia non hanno dubbi sulla posizione dell'ex ...

