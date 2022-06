Bayern Monaco, Hoeness ricorda: «C’è un contratto da rispettare» (Di domenica 19 giugno 2022) Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha fatto il punto della situazione su Robert Lewandowski: le sue parole Ai microfoni di G14 Plus, Uli Hoeness ha parlato così della possibile rottura tra Robert Lewandowski e il Bayern Monaco. LE PAROLE – «Il Bayern può esercitare il diritto all’adempimento del contratto se non viene trovata alternativa. E presumo che alla fine Robert lo accetterà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Uli, presidente onorario del, ha fatto il punto della situazione su Robert Lewandowski: le sue parole Ai microfoni di G14 Plus, Uliha parlato così della possibile rottura tra Robert Lewandowski e il. LE PAROLE – «Ilpuò esercitare il diritto all’adempimento delse non viene trovata alternativa. E presumo che alla fine Robert lo accetterà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

FCLugano1908 : ?? Benvenuto Lukas Mai! ?? Siamo felici di annunciare che il giocatore, proveniente dal Bayern Monaco, ha firmato un… - DiMarzio : .@FCBayern, pronta offerta per #Mané del @LFC: le cifre - MSgarrella : -Presidente, come si chiamava lo storico ex portiere, ora amministratore delegato, del Bayern Monaco? -Non lo so..… - aleperro10 : #Calciomercato | Sadio #Mane è atteso martedì a Monaco di Baviera per svolgere le visite mediche con il @FCBayern.… - STnews365 : Bayern Monaco, Mané atteso martedì per le visite mediche. Secondo Sky Deutschland, manca poco all'ufficialit...… -