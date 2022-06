Pubblicità

iconanews : Azzannato da due Pit Bull, muore 66enne senza fissa dimora - Trmtv : Azzannato da due Pit Bull, muore 66enne senza fissa dimora - romatoday : Uomo azzannato da due pitbull muore dissanguato - Today_it : Uomo azzannato da due pitbull muore dissanguato - PalermoToday : Uomo azzannato da due pitbull muore dissanguato -

Agenzia ANSA

Un pitbull Cerignola (Foggia), 19 giugno 2022 - Sbranato dai cani all'alba. E' successo nelle campagne di Cerignola , in provincia di Foggia , dove un uomo di 66 anni è statodapitbull ed è morto . La vittima è un senzatetto dell'Est - Europa che è stato aggredito daianimali in una masseria abbandonata. Secondo le prime informazioni, icani erano ...Un 66enne senza fissa dimora è morto dopo essere statodacani Pit Bull, all'alba di oggi, in una masseria abbandonata nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano. A quanto si apprende ianimali erano liberi quando hanno aggredito l'uomo, ... Azzannato da due Pit Bull, muore 66enne senza fissa dimora Orrore nel foggiano a Cerignola dove un uomo di 66 anni, senza fissa dimora, è stato azzannato e ucciso da due cani di razza pitbull, all'alba di oggi in una masseria ...Un 66enne senza fissa dimora è morto dopo essere stato azzannato da due cani Pitbull, all'alba di oggi, in una masseria abbandonata nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano. A quanto ...