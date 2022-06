WWE NXT UK 16.06.2022 – No more Moustache Mountains (Di sabato 18 giugno 2022) Eccoci ad una nuova puntata di NXT UK che stavolta potrebbe darci diversi spunti, visto soprattutto che Trent Seven vuole parlare del futuro dei Moustache Mountains e potrebbero esserci dei risvolti non previsti. Allora andiamo a vedere quello che è successo durante la puntata. Risultati di NXT UK Tiger Turan batte Josh Morrell (1 / 5) Lash Legend batte Myla Grace (2 / 5) PROMO: Josh Briggs e Brooks Jensen dicono che vogliono puntare ai titoli di coppia di NXT UK Wolfgang & Damon Kemp battono Noam Dar & Sha Samuels (3 / 5)PROMO: Trent Seven sul ring. Dice che non aveva pensato a cosa sarebbe successo se lui è Tyler avessero perso i titoli. Il tempo passa per tutti e ora una decisione va presa. Ecco perché chiama sul ring il suo tag team partner. E una volta faccia a faccia, Seven ricorda le loro vittorie, i bei momenti ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 giugno 2022) Eccoci ad una nuova puntata di NXT UK che stavolta potrebbe darci diversi spunti, visto soprattutto che Trent Seven vuole parlare del futuro deie potrebbero esserci dei risvolti non previsti. Allora andiamo a vedere quello che è successo durante la puntata. Risultati di NXT UK Tiger Turan batte Josh Morrell (1 / 5) Lash Legend batte Myla Grace (2 / 5) PROMO: Josh Briggs e Brooks Jensen dicono che vogliono puntare ai titoli di coppia di NXT UK Wolfgang & Damon Kemp battono Noam Dar & Sha Samuels (3 / 5)PROMO: Trent Seven sul ring. Dice che non aveva pensato a cosa sarebbe successo se lui è Tyler avessero perso i titoli. Il tempo passa per tutti e ora una decisione va presa. Ecco perché chiama sul ring il suo tag team partner. E una volta faccia a faccia, Seven ricorda le loro vittorie, i bei momenti ...

