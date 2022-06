Una vita anticipazioni: Genoveva sospetta dopo le lettere , Aurelio deve sviare (Di sabato 18 giugno 2022) Tante cose succederanno nelle prossime puntate di Una vita e come sempre, le nostre anticipazioni, ci rivelano proprio tutto quello che accadrà nei prossimi episodi della soap spagnola. Pronti a scoprire cosa vedremo? Iniziamo con la trama di Una vita per la puntata di domani, 19 giugno 2022. E’ domenica e quindi si andrà in onda dalle 14,25 circa alle 15, subito dopo Beautiful anche questa settimana. Lolita ha deciso di continuare ad aiutare Felipe, nonostante l’avvocato, continui a comportarsi male con lei. E alla fine in casa di Felipe arriva Dori, una nuova infermiera, quanto durerà? Nel frattempo Aurelio si avvicina pericolosamente a Valeria che però non sembra avere intenzione di cedere. Anche a Genoveva le cose vanno male: pensava di poter sedurre David e invece l’uomo, fedele ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 giugno 2022) Tante cose succederanno nelle prossime puntate di Unae come sempre, le nostre, ci rivelano proprio tutto quello che accadrà nei prossimi episodi della soap spagnola. Pronti a scoprire cosa vedremo? Iniziamo con la trama di Unaper la puntata di domani, 19 giugno 2022. E’ domenica e quindi si andrà in onda dalle 14,25 circa alle 15, subitoBeautiful anche questa settimana. Lolita ha deciso di continuare ad aiutare Felipe, nonostante l’avvocato, continui a comportarsi male con lei. E alla fine in casa di Felipe arriva Dori, una nuova infermiera, quanto durerà? Nel frattemposi avvicina pericolosamente a Valeria che però non sembra avere intenzione di cedere. Anche ale cose vanno male: pensava di poter sedurre David e invece l’uomo, fedele ...

