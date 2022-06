Un camion e un auto coinvolti in un incidente | due morti e traffico italiano in tilt

Pubblicità

RBS2022 : RT @tonicapuozzo1: Le agenzie citando fonti governative continuano a parlare della morte del giornalista francese a bordo di un'auto e c… - mm1064 : RT @tonicapuozzo1: Le agenzie citando fonti governative continuano a parlare della morte del giornalista francese a bordo di un'auto e c… - gralbertazzi : RT @tonicapuozzo1: Le agenzie citando fonti governative continuano a parlare della morte del giornalista francese a bordo di un'auto e c… - GiulianoV12 : @Siluratore @LaVedovaNera5 Uguale per l'inquinamento dovuto dalle auto, ci rompono le balle e poi non guardano cosa… - bettadigiulio : RT @ElioLannutti: Pauroso incidente sull'A1: camion e auto coinvolti, due morti. Italia spezzata in due -

ilgazzettino.it

Un incidente che ha coinvolto une unsulla carreggiata nord tra Fabro e Chiusi . In base ad una prima ricostruzione, come riporta Leggo, si tratta di un tamponamento tra automezzi ...Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia stradale l'è stata tamponata da un tir finendo a sua volta su una Grande Punto. Si è quindi innescato un tamponamento a catena che ha coinvolto ... Schianto con un camion alla rotatoria, auto abbatte un lampione e finisce nell'aiuola: ferita una donna e viab Se qualcosa fosse andato storto, si sarebbe persino potuta verificare una tragedia nella notte a cavallo tra giovedì e venerdì in via Bottari a Francavilla Fontana. Qui, per cause ...I musicisti stanno bene, hanno suonato regolarmente e non si fermano: ecco il calendario del tour estivo. In una storia Instagram pubblicata nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 giugno 2022, il cantante ...