Ucraina, testo M5S anti-armi, è caso. Castellone: non è vera bozza (Di sabato 18 giugno 2022) La spaccatura interna del Movimento 5 stelle investe il dibattito sulla guerra in Ucraina e il ruolo dell'Italia, in vista delle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo da parte del presidente del Consiglio, Mario Draghi, atteso martedì e mercoledì prossimi al Senato e alla Camera. Fa discutere una bozza della risoluzione parlamentare, attribuita a senatori 5 stelle (ed in effetti alcuni di loro ne possiedono copia) che contiene una evidente correzione di rotta rispetto alla linea seguita finora dal Governo, fra l'altro perché chiede di "non procedere, stante l`attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica".La bozza è l'occasione di una dura presa di posizione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) La spaccatura interna del Movimento 5 stelle investe il dibattito sulla guerra ine il ruolo dell'Italia, in vista delle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo da parte del presidente del Consiglio, Mario Draghi, atteso martedì e mercoledì prossimi al Senato e alla Camera. Fa discutere unadella risoluzione parlamentare, attribuita a senatori 5 stelle (ed in effetti alcuni di loro ne possiedono copia) che contiene una evidente correzione di rotta rispetto alla linea seguita finora dal Governo, fra l'altro perché chiede di "non procedere, stante l`attuale quadro bellico in atto, ad ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica".Laè l'occasione di una dura presa di posizione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ...

