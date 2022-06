Ucraina, Pd: “Lavoriamo tutti per pace, nessuna fuga in avanti” (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Tutte le forze di maggioranza stanno lavorando per una risoluzione, in vista delle comunicazioni del Presidente Draghi, che abbia come principale obiettivo la costruzione di un percorso condiviso per il raggiungimento, attraverso lo sviluppo dell’azione diplomatica, del cessate il fuoco e del rilancio dei negoziati. Per questo qualsiasi fuga in avanti o iniziative parziali rischiano di complicare il lavoro”. Così fonti dem del Senato in merito a quanto riportato dal Corriere.it nell’articolo ‘Ucraina, la bozza dei senatori 5 Stelle: Stop a nuovi invii di armi’. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Tutte le forze di maggioranza stanno lavorando per una risoluzione, in vista delle comunicazioni del Presidente Draghi, che abbia come principale obiettivo la costruzione di un percorso condiviso per il raggiungimento, attraverso lo sviluppo dell’azione diplomatica, del cessate il fuoco e del rilancio dei negoziati. Per questo qualsiasiino iniziative parziali rischiano di complicare il lavoro”. Così fonti dem del Senato in merito a quanto riportato dal Corriere.it nell’articolo ‘, la bozza dei senatori 5 Stelle: Stop a nuovi invii di armi’. L'articolo proviene da Italia Sera.

