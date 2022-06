Tavassi vs Mercedesz Henger | urla e accuse | “Falsa ti ho smascherata!”

Leggi su biccy

(Di sabato 18 giugno 2022) Il rapporto traed Edoardoè sempre più simile ad un giro sulle montagne russe. Le cose sono iniziate nel migliore dei modi, poi i due hanno litigato quando Guendalina era ancora in Honduras, per poi far pace pochi giorni dopo. Ieri la figlia di Evae l’amico speciale hanno avuto un’altra violenta discussione. Tutto è cominciato per le lamentele di, che dopo essersi ferita ha accusatodi non esserle stato vicino.e lerivolte a. “Avevi il taglio sulla mano e io ti ho detto ‘no, non vieni a fare i cocchi, ti vai a far medicare, perché ti si potrebbe infettare’. Tu ti sei messa a ridere dicendomi, ‘ma no ma che me frega’. Una volta che ho ...