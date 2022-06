Roma, accelerata per il terzo colpo: aiuto a sorpresa per Mourinho (Di sabato 18 giugno 2022) La Roma è una squadra attiva in questi giorni di mercato. Il club giallorosso vuole garantire a Mourinho una squadra competitiva. La dirigenza della Roma è al lavoro per accontentare le richieste di Mourinho e permettergli di avere la rosa quasi al completo il prima possibile. Tiago Pinto vuole assecondare il tecnico, che, vuole una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 giugno 2022) Laè una squadra attiva in questi giorni di mercato. Il club giallorosso vuole garantire auna squadra competitiva. La dirigenza dellaè al lavoro per accontentare le richieste die permettergli di avere la rosa quasi al completo il prima possibile. Tiago Pinto vuole assecondare il tecnico, che, vuole una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

infoitsport : Roma, Celik a un passo. Accelerata grazie… alla Fiorentina - sportli26181512 : #Felix, c'è la Salernitana: la formula e i dettagli: Con l’arrivo di De Sanctis accelerata nelle trattative: il clu… - infoitsport : Calciomercato Roma, accelerata per Frattesi: le ultime - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Roma, accelerata per Frattesi: le ultime - Fantacalcio : Calciomercato Roma, accelerata per Frattesi: le ultime -