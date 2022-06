Phisikk du role – Conte e Salvini | quando l’estrogeno non basta più

(Di sabato 18 giugno 2022) Il pendolarismo emotivo degli elettori italiani ci mette di fronte ad una nuova oscillazione. Sembrerebbe, infatti, cheantagonista che gonfiò il muscolo pentastellato eano, dirottando masse popolari di consensi, stia svaporando. E non è solo un problema di voti, ma anche di ruolo. Più clamorosa forse la parabola dei Cinquestelle a guida contiana: il turno elettorale di domenica, oltre ad averne praticamente cancellato quel poco di identità territoriale, ha certificato l’esaurimento di una funzione politica: “l’antagonismo di governo” del Capo del movimento è difficile da rappresentare plausibilmente e il conflitto interno trascina verso il basso un dibattito che ben altre questioni esistenziali dovrebbe avere al centro. Problema serio di un fenomeno che si sta squagliando, ma che nella sua liquefazione trascina con sé tutto il ...

Referendum a parte - storia di complicatezze e di usura dello strumento che sta in piedi solo se ci sono quesiti "percepiti" dal popolo - si lanciano alti lai sulla desertificazione delle urne per il "...La legislatura più terremotata della storia della Repubblica, quella che era nata sbilenca e per sopravvivere ha dato accesso all'impossibile governo di coincidenza degli "oppositorum", Lega e M5S, e ... Phisikk du role. Urne-deserto dei tartari O dei partiti