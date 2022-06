Pasquale Bruno attacca | “Gli attaccanti di adesso sono scarsi | non fatemi ridere Il mio sogno? Vedere Bonucci…”

(Di sabato 18 giugno 2022), ex difensore di Torino e Juventus, in un’intervista rilasciata per “Il Corriere dello Sport” ha parlato di alcuni calciatori della nostra Serie A facendo un paragone con i calciatori del passato nell’epoca in cuiè stato protagonista nel nostro campionato. Ecco le sue parole: “Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku? E questi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Juventus batte il Cagliari, il riepilogo del sabato di Serie A Probabili formazioni Milan-Fiorentina, 9^ giornata di Serie A Probabili formazioni Fiorentina-Genoa, 10^ giornata Serie A L’Inter vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni Cagliari-Milan, Serie A Lazio, finalmente sei tornata. E domenica…

Pubblicità

GoalItalia : 'I veri fenomeni erano quelli di un tempo' Pasquale Bruno smonta gli uomini mercato della Serie A ?? - Palledicuoio : #rassegnastampa E non perdere il boomer Pasquale Bruno che si lamenta dei giovani e del calcio che non c'è più!… - son_gobbo : @jutuve @zazzaroni @Ballando_Rai O'Animale cita Van Basten... Ed io ogni volta ricordo il balletto dell'Olandese su… - MilanWorldForum : Pasquale Bruno:'Oggi tutti scarsi. Bonucci con Van Basten...' Le dichiarazioni -) - IIViolaGomez : RT @Fabrizio__66: @Fiorentinanews Pasquale Bruno, il più grande difensore di tutti i tempi. Sono serio. -

, ex calciatore, ha parlato del calcio di oggi ai microfoni del Corriere dello Sport soffermandosi sulle differenze dei campioni, ex calciatore, ha parlato del calcio di ...... nella stagione dove è stato ospite fisso di Tiki - Taka spesso aveva espresso tutte le sue perplessità su parecchi bomber considerati top - player ma, nell'intervista a Ivan ...Pasquale Bruno, ex difensore di Torino e Juventus, in un'intervista rilasciata per "Il Corriere dello Sport" ha parlato di alcuni calciatori della nostra Ser ...Pasquale Bruno, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku E questi sarebbero campioni Non fatemi ridere. E perché non parl ...