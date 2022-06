Paragone e le mascherine | Basta | va aperta una commissione d' inchiesta | VIDEO

(Di sabato 18 giugno 2022) La battaglia di Gianluigicontro le misure del governo sull'emergenza Covid continua. Il leader di Italexit pubblica undi duro attacco al governo e al ministro Roberto Speranza, in seguito agli ultimi provvedimenti adottati. "Abbiamo assistito - tuona- a un'ordinanza ponte sulle. La gente non può passare il tempo dietro le decisioni illogiche di un ministro vaccinato, richiamato e ammalato al pari di tanti esperti che andavano in televisione a raccomandare la prima, la quarta e la sesta dose, che oggi si ritrovano infettati e a fare i conti con uno strascico che non doveva esserci ad ascoltare loro e i miracoli sul vaccino". "A questo punto mi chiedo se non vadaunad'su un governo folle, ...

