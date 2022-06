"Non è morta subito". Le 11 coltellate e l'orrore sul corpo di Elena (Di sabato 18 giugno 2022) La piccola Elena è stata colpita dalla madre Martina Patti con una raffica di coltellate. La procura ha disposto anche gli esami tossicologici per capire se sia stata sedata Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 giugno 2022) La piccola Elena è stata colpita dalla madre Martina Patti con una raffica di coltellate. La procura ha disposto anche gli esami tossicologici per capire se sia stata sedata

rtl1025 : ?? Una #neonata di cinque giorni è morta in casa, dove era stata partorita. Sulla vicenda avvenuta in #Sardegna c'è… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - Agenzia_Ansa : Il nonno paterno della bambina trovata morta: 'Un rapimento era impensabile. La madre di #Elena era una ragazza mol… - sheisnenerenea : RT @medeausa: Ho voluto aspettare prima di fare questo tweet. Il dramma di Cloe, una docente morta a causa della violenza istituzionalizza… - mickycaruso : RT @susy43279731: Autopsia Elena Del Pozzo, uccisa dalla mamma con 11 coltellate: 'Non è morta subito'. Cosa è emerso -