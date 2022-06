Lukaku e l'Inter sempre più vicini Ma è muro col Chelsea per Skriniar - Sport - quotidiano.net (Di sabato 18 giugno 2022) Romelu Lukaku, 29 anni: il Chelsea lo ha pagato 115 milioni l'estate scorsa Ci sarà da aspettare qualche altro giorno per vedere l'accoppiata Lukaku - Dybala alla corte dell'Inter. Se la trattativa ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Romelu, 29 anni: illo ha pagato 115 milioni l'estate scorsa Ci sarà da aspettare qualche altro giorno per vedere l'accoppiata- Dybala alla corte dell'. Se la trattativa ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lukaku-#Inter call programmata: l’#Inter può salire da 5 a 7-8 per ill prestito e avvicinarsi alla fumata… belga ? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: domani nuovo incontro con il Chelsea per #Lukaku. Potrebbe essere una giornata dec… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, stanotte la videoconferenza per #Lukaku con il proprietario del @ChelseaFC - iQFePJb2mVjZP3W : RT @marifcinter: #Lukaku, non si è ancora svolto il vertice perché Boehly era impegnato in un lungo viaggio. Ma sembra che la richiesta eco… - internewsit : Bruno: «Vlahovic, Dybala e Lukaku dei campioni? Non fatemi ridere!» - -