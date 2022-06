Pubblicità

tancredipalmeri : Il Termomelu ?? Fattibilità di Lukaku all’Inter: 90% - FBiasin : #Lukaku: “Dopo lo scudetto volevo il rinnovo del contratto. Sarei rimasto” (31/12/21 a Sky). Dodici mesi dopo acce… - jackpoolista : Secondo voi?Chi è più fallito tra: A) Lukaku che dopo aver capito di essere scarso in PL torna con la coda tra le… - Goldrake1810 : RT @Juventus_a_vita: 3 anni fa ha fatto saltare alla Juve una plusvalenza da 80 milioni, più i soldi di una futura rivendita di Lukaku. 2 a… - sportli26181512 : #Lukaku all'#Inter: sbarco pronto: Intesa in vista sul prezzo del prestito: dieci-dodici milioni. Già predisposte l… -

Intanto in Serie A impazzano le voci di mercato: l'Inter aspetta il ritorno died è pronta a sacrificare Skriniar , conteso da PSG e Chelsea. La Juve stringe su Di Maria e prepara l'assalto a ...Quindi, già oggi o al più tardi'inizio della prossima settimana, i dirigenti dei due club, più l'avvocato di, Sebastien Ledure, si ritroveranno "virtualmente" attorno a un tavolo per un ...L'Inter prenderà sicuramente un difensore. Due nel caso dovesse andare via anche Skriniar. In entrata, Bremer resta la prima scelta con Milenkovic in secondo piano. Col Torino i ...Intesa in vista sul prezzo del prestito: dieci-dodici milioni. Già predisposte le misure di sicurezza e la struttura medica dove si sottoporrà alle visite ...