LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: tre azzurri in semifinale nel fioretto! Fiamingo per l’oro, bronzo Navarria (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE In archivio i primi tre minuti. 8-3, Affondo simultaneo. 7-2, Kharkova ha preso il largo! 6-2, Colpo doppio che l’ucraina non disdegna di certo. 5-1, Ancora a bersaglio Kharkova! 4-1, Colpo doppio. 3-0, In difficoltà la polacca. 2-0, Affonda Kharkova. 1-0, Primo vantaggio ucraino. 17.57 Gustiamoci ora la seconda semifinale della spada femminile. Si sfidano l’ucraina Vlada Kharkova e la polacca Martyna Swatowska-Wenglarczyk. 7-6 E’ ROSSELLA Fiamingo LA PRIMA FINALISTA! Mara Navarria la prende con il giusto spirito e abbraccia la compagna. CONCLUSO IL TEMPO! Chi mette a segno il punto vince! 6-6, Le atlete subiscono una stoccata di penalità sul groppone per inattività, non cambia il punteggio. UN MINUTO ALLA FINE 5-5, Colpo doppio. 4-4, Nuovo equilibrio! Seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIn archivio i primi tre minuti. 8-3, Affondo simultaneo. 7-2, Kharkova ha preso il largo! 6-2, Colpo doppio che l’ucraina non disdegna di certo. 5-1, Ancora a bersaglio Kharkova! 4-1, Colpo doppio. 3-0, In difficoltà la polacca. 2-0, Affonda Kharkova. 1-0, Primo vantaggio ucraino. 17.57 Gustiamoci ora la secondadella spada femminile. Si sfidano l’ucraina Vlada Kharkova e la polacca Martyna Swatowska-Wenglarczyk. 7-6 E’ ROSSELLALA PRIMA FINALISTA! Marala prende con il giusto spirito e abbraccia la compagna. CONCLUSO IL TEMPO! Chi mette a segno il punto vince! 6-6, Le atlete subiscono una stoccata di penalità sul groppone per inattività, non cambia il punteggio. UN MINUTO ALLA FINE 5-5, Colpo doppio. 4-4, Nuovo equilibrio! Seconda ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: tre azzurri in semifinale nel fioretto! A breve Fiamingo-Navarria - #Scherma… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: Marini e Foconi ai quarti in pedana Avola e Garozzo. Alle 17.30 la semifinale… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: in pedana i fiorettisti. Nel pomeriggio la semifinale Fiamingo-Navarria -… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Scherma #Europei Altre medaglie certe per l'#Italia, che piazza #Fiamingo e #Navarria nella… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Scherma #Europei Nella #spada femminile volano agli ottavi #Fiamingo, #Navarria e #Isola. #live -