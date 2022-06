LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Masnada in una fuga da 14 uomini, il gruppo insegue a 4’40” (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Giro D’ITALIA U23 DALLE 13.30 14.14 Il meglio piazzato in classifica generale tra i quattordici battistrada è il francese Mathieu Burgaudeau, diciassettesimo a 4’36” dal leader Jakob Fuglsang. 14.11 La salita di Flims misura 6,5 km ed ha una pendenza media del 5,8%. Il tratto più duro era nei primi km ed è appena stato superato dai fuggitivi. 14.09 Il gruppo in questo momento è distante 4’15” dai leader della corsa. Sulla precedente salita lo svantaggio aveva superato anche i 7?. 14.07 Questi i nomi dei battistrada, in cui c’è anche un azzurro: Fausto Masnada, Ilvan Van Wilder (Quick-Step Alpha Vinyl), Clement Champoussin, Clement Berthet, Nicolas ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELD’ITALIA U23 DALLE 13.30 14.14 Il meglio piazzato in classifica generale tra i quattordici battistrada è il francese Mathieu Burgaudeau, diciassettesimo a 4’36” dal leader Jakob Fuglsang. 14.11 La salita di Flims misura 6,5 km ed ha una pendenza media del 5,8%. Il tratto più duro era nei primi km ed è appena stato superato dai fuggitivi. 14.09 Ilin questo momento è distante 4’15” dai leader della corsa. Sulla precedente salita lo svantaggio aveva superato anche i 7?. 14.07 Questi i nomi dei battistrada, in cui c’è anche un azzurro: Fausto, Ilvan Van Wilder (Quick-Step Alpha Vinyl), Clement Champoussin, Clement Berthet, Nicolas ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro d’Italia U23 tappa di oggi in DIRETTA: ritmo molto alto gruppo ancora compatto - #d’Italia #tappa… - infoitsport : LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva ancora in salita, giornata importante per la classi… - SpazioCiclismo : DIRETTA Giro di Svizzera 2022 LIVE, Settima Tappa - salvatorejesien : pensate di prendere in giro qualcuno negando che tu e athenaïs siete innamorati ma all’amore non si comanda e si …… - cyclingoo : ?? DIRETTA Giro di Svizzera 2022 LIVE, Settima Tappa / By @spaziociclismo -