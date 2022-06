LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Baldassarri quarta dopo due rotazioni, Raffaeli settima (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Zohra Aghamirova si chiama fuori dalla lotta per il podio con 29.400 al nastro. 14:01 Perdita sul finale per Raffaeli, purtroppo a questo punto le speranze di medaglia si riducono drasticamente. 13:59 TOCCA A SOFIA Raffaeli! L’azzurra si esibirà al cerchio, è il momento di tentare il tutto per tutto! 13:57 Viktoriia Onopriienko continua la sua gara solida ma priva di acuti con il 32.550 alle clavette. 13:56 Inizia la terza rotazione! 13:54 Si è conclusa la seconda rotazione: Boryana Kaleyn è in testa con 69.400, seconda è l’israeliana Lytra Panagiota (67.350), mentre Stiliana Nikolova è terza con 66.033. In casa Italia Baldassarri è quarta (64.800), mentre Raffaeli è settima (64.200). 13:52 Darja ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:03 Zohra Aghamirova si chiama fuori dalla lotta per il podio con 29.400 al nastro. 14:01 Perdita sul finale per, purtroppo a questo punto le speranze di medaglia si riducono drasticamente. 13:59 TOCCA A SOFIA! L’azzurra si esibirà al cerchio, è il momento di tentare il tutto per tutto! 13:57 Viktoriia Onopriienko continua la sua gara solida ma priva di acuti con il 32.550 alle clavette. 13:56 Inizia la terza rotazione! 13:54 Si è conclusa la seconda rotazione: Boryana Kaleyn è in testa con 69.400, seconda è l’israeliana Lytra Panagiota (67.350), mentre Stiliana Nikolova è terza con 66.033. In casa Italia(64.800), mentre(64.200). 13:52 Darja ...

