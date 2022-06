LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-4 5-2, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break! L’olandese deve allungare il match (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Errore in uscita dal servizio dell’italiano. 0-15 Il primo punto è delL’olandese che prova a riaprire tutto. 5-3 Berrettini può servire per il match. 40-15 Buona prima di van de Zandschulp. 30-15 CHE DIRITTO DIAGONALE DI Berrettini 30-0 Scappa via la risposta di Berrettini. 15-0 Buona prima delL’olandese. 5-2 BREAK CONFERMATO DA Berrettini! 40-30 DIAGONALE VINCENTE DI DIRITTO DI VAN DE Zandschulp 40-15 PASSANTE STRETTO DI DIRITTO DI Berrettini 30-15 Recupero nei pressi della rete del tennista olandese. 30-0 Servizio e diritto dell’italiano. 15-0 Chiusura con il diritto in smorzata di Berrettini. 4-2 SI RIPARTE SUBITO CON ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Errore in uscita dal servizio dell’italiano. 0-15 Il primo punto è delche prova a riaprire tutto. 5-3può servire per il. 40-15 Buona prima di van de. 30-15 CHE DIRITTO DIAGONALE DI30-0 Scappa via la risposta di. 15-0 Buona prima del. 5-2 BREAK CONFERMATO DA! 40-30 DIAGONALE VINCENTE DI DIRITTO DI VAN DE40-15 PASSANTE STRETTO DI DIRITTO DI30-15 Recupero nei pressi della rete del tennista olandese. 30-0 Servizio e diritto dell’italiano. 15-0 Chiusura con il diritto in smorzata di. 4-2 SI RIPARTE SUBITO CON ...

