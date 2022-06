La (finta) combine in diretta tv Ma i baby calciatori dicono no - Cronaca - quotidiano.net

(Di sabato 18 giugno 2022) Alessandro Colciago, allenatore del Mariano Calcio, nel filmato della candid camera di Rai Due di Fulvio D'Eri MARIANO COMENSE (Como) I ragazzini del Mariano Calcio d'ora in poi saranno per tutti "gli ...

Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

Alessandro Colciago, allenatore del Mariano Calcio, nel filmato della candid camera di Rai Due di Fulvio D'Eri MARIANO COMENSE (Como) I ragazzini del Mariano Calcio d'ora in poi saranno per tutti "gli ...In altri frangenti, passando al "wrestling", per cui più è spettacolare lo scontro, più è evidente la "". Ad esempio, quando si caracolla sul tema della legge elettorale, si fadi ... La (finta) combine in diretta tv Ma i baby calciatori dicono no Como, falso mediatore offre soldi a cinque 15enni prima di una gara e loro rifiutano. Il mister: orgoglioso di loro ...