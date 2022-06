Pubblicità

romeoagresti : ?? Aria d’addio (bis) tra la #Juve e #Morata? ?? La mossa dei bianconeri per #Fagioli ???? #DiMaria: quando arriverà la… - sportli26181512 : Juve addio a Ihattaren? Il riscatto dell'Ajax è dietro l'angolo: Juve addio a Ihattaren? Il riscatto dell'Ajax è di… - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: Juve addio a Ihattaren? Il riscatto dell'Ajax è dietro l'angolo #Juve - hbk_89 : RT @Gazzetta_it: Juve addio a Ihattaren? Il riscatto dell'Ajax è dietro l'angolo #Juve - PabloEspejelJ : RT @Gazzetta_it: Juve addio a Ihattaren? Il riscatto dell'Ajax è dietro l'angolo #Juve -

La Gazzetta dello Sport

I dirigenti della 'Vecchia Signora' procedono imperterriti alla ricerca dei giocatori che possano sostituire quelli che hanno dettoalla maglia bianconera: come al solito i nomi seguiti dalla ...Per la dirigenza della Juventus si prospettano settimane bollenti in chiave calciomercato con tante operazioni da portare a termine. La squadra di Allegri deve essere rinforzata nel minor tempo ... Juve addio a Ihattaren Il riscatto dell'Ajax è dietro l'angolo Operazioni imprescindibili in casa Juve Poche, pochissime. Ma tra le proprietà di questo pazzo mercato - all'apparenza e solo all'apparenza ferm ...Le ultime notizie sul mercato della Juventus parlano di un possibile addio ai bianconeri: un club è disposto a pagare una cifra pazzesca La Juventus è tra i club più attivi in questa prima fase del ...