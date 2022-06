Jennifer Lopez e Ben Affleck: sposati in gran segreto in Georgia (Di sabato 18 giugno 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero sposati in gran segreto in un resort esclusivo in Georgia. Se ne parla da mesi e alcune indiscrezioni erano trapelate in rete. Come la fotografia pubblicata dalla stessa Jennifer Lopez sul suo profilo Instagram con un bellissimo anello di fidanzamento e la manicure con i monogrammi “J” e “B” che lasciava poco margine d’interpretazione. Infatti, la nail art con le iniziali degli sposi è una moda diffusa nei matrimoni inglesi. Jennifer Lopez e Ben AffleckNegli ultimi mesi, la coppia più innamorata di Hollywood, che a distanza di vent’anni è tornata insieme, era sotto ai riflettori per la ricerca spasmodica di una casa che potesse accogliere le ... Leggi su newstv (Di sabato 18 giugno 2022)e Bensi sarebberoinin un resort esclusivo in. Se ne parla da mesi e alcune indiscrezioni erano trapelate in rete. Come la fotografia pubblicata dalla stessasul suo profilo Instagram con un bellissimo anello di fidanzamento e la manicure con i monogrammi “J” e “B” che lasciava poco margine d’interpretazione. Infatti, la nail art con le iniziali degli sposi è una moda diffusa nei matrimoni inglesi.e BenNegli ultimi mesi, la coppia più innamorata di Hollywood, che a distanza di vent’anni è tornata insieme, era sotto ai riflettori per la ricerca spasmodica di una casa che potesse accogliere le ...

