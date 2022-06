Pubblicità

Il Secolo XIX

Genova " In una stanza del Cris, il Center for robotics and intelligence systems, una ricercatrice allena il robot umanoide iCub a riconoscere un flacone di detersivo. In un'altra, ci si prepara alla simulazione di un incendio che un robot quadrupede con estintore ...A fare eco a Daniele Pucci è stato Giorgio Metta,, che ha illustrato i concetti del Tech Transfer e dei progetti'istituto genovese in tal senso: " La tecnologia sta dando una ... Il direttore dell'Iit Giorgio Metta sull'accordo con Leonardo: “Uniamo i nostri supercalcolatori, l'intelligenza artificiale è il futuro”