Il consiglio d Fedez in risposta all’invito alla castità del Vaticano | “Scopate amici | scopate più che potete”

"amici Vaticani: se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole. scopate amici, scopate più che potete (se vi va). Che la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano". Fedez non ci gira intorno e lancia così la frecciatina al Vaticano, sull'invito alle giovani coppie alla castità prima del matrimonio, contenuto nel documento del dicastero per i laici che ha la prefazione di Papa Francesco. Il documento è stato pubblicato a pochi giorni dal decimo Incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno.

