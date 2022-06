Il carteggio | commovente e un po’ ridicolo | tra Pascoli ed Emma Corcos

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 giugno 2022) La comicità ha vita breve, ma spesso si nutre dei tempi lunghi: di qui la formula secondo cui sarebbe la somma di “tragedia più tempo”. A volte però, dopo un improvviso trauma storico, drammi e valori di un’epoca cronologicamente vicina appaiono di colpo lontanissimi, fatui, ridicoli. Ci capita oggi, ricordando il 2019. Capitò, a partire dagli anni delle avanguardie e della Grande guerra, a chi volgeva lo sguardo alla belle époque, divenuta a un tratto un enorme deposito di kitsch. Si pensi alla letteratura. A D’Annunzio eil ’900 deve molto: ma non ha potuto utilizzarli se non rendendoli irriconoscibili. Il Vate è ancora vivo quando si affermano Ungaretti e Montale, eppure è come se abitassero in mondi separati. Ancora più netta è la frattura nelle arti figurative: le opere che portano i segni di futurismo, cubismo o metafisica nulla hanno da spartire con ...