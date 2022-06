(Di sabato 18 giugno 2022) Il design è caratterizzato da una stampa che descrive la fauna selvatica e la natura. Un omaggio al paradiso tropicale disue specie in via di estinzione Uccelli tropicali, fiori e tartarughe si incontrano in questa stampa personalizzata, che impreziosisce la classica linea TOP di. Situate al largo della costa sud-orientale del continente africano, le, con la loro flora e fauna, sono state la principale fonte d’ispirazione per questo modello, che ha dato vita a un prodotto essenziale per l’estate. La campagna si ispira alla tranquilla sensazione paradisiaca del tramonto, visualizzata attraverso i caldi colori pastello. I capi presenti nella campagna rappresentano la protezione e la conservazione della fauna naturale. “Questa collaborazione ci aiuta a ...

Pubblicità

Lopinionista : Havaianas e Daily Paper, gli infradito ispirati alle isole Mauritius - FNW_IT : Havaianas e Daily Paper presentano la loro prima collaborazione -

L'Opinionista

Il brand di flip-flop e la label olandese lanciano la loro prima collaborazione, composta da un unico paio di infradito caratterizzato da una stampa che rappresenta la fauna e la natura, un omaggio al ...As a continuation of Daily Paper’s recent line, Protect Paradise, the brand teams up with the all-time classic Havaianas to create a special edition ...