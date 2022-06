Giovanni Allevi annuncia: “Ho un mieloma, dovrò stare lontano dal palco” (Di sabato 18 giugno 2022) foto di Max ValerioASCOLI PICENO – “Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Lo ha annunciato oggi sui suoi canali social il pianista marchigiano Giovanni Allevi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 18 giugno 2022) foto di Max ValerioASCOLI PICENO – “Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi,farlodal”. Lo hato oggi sui suoi canali social il pianista marchigiano. L'articolo L'Opinionista.

