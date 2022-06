Gevi Napoli | arriva il playmaker francese David Michineau

Leggi su 2anews

(Di sabato 18 giugno 2022)Basket: ila rinforzare la compagine di mister Buscaglia in vista della prossima stagione. LaBasket comunica di aver ingaggiato il giocatoreper la stagione sportiva 2022-2023. Nato a Les Abymes, in Guadalupa, Classe 1994,è undi 191 centimetri per