(Di sabato 18 giugno 2022) Leclerc a parte, i programmi di lavoro nel venerdì del GP del Canada per le squadre sono stati quelli consueti, soprattutto nelle FP2, con simulazioni di qualifica e di passonei 60 minuti del ...

Leclerc a parte, i programmi di lavoro nel venerdì del GP del Canada per le squadre sono stati quelli consueti, soprattutto nelle, con simulazioni di qualifica e di passo gara nei 60 minuti del secondo turno di libere. GP Canada: gli orari di qualifiche e gara Guarda anche F1 Prove GP Canada, il venerdì di prove libere a ...Dopo ledi ieri ieri, i portacolori della Williams sono riusciti ad andare oltre la 18° e 19° ... Una condizione che dovrà spingere la scuderia inglese a compiere deiin avanti in vista delle ... FP2, i passi gara: Red Bull veloci, la Ferrari c'è In virtù della penalità di Leclerc il Cavallino ha differenziato il lavoro tra le due macchine, mentre la Red Bull si è concentrata con entrambi i piloti sulla mescola media ...Sono contento del lavoro che abbiamo fatto anche se l’ultima parte delle FP2 è stata influenzata dal traffico che ci ha un po’ frenato. Nel complesso abbiamo fatto alcuni utili passi avanti con la ...