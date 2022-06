F1 GP Canada 2022 | imprevisto per Latifi | investe una marmotta durante le prove libere FOTO

Leggi su sportface

(Di sabato 18 giugno 2022)abbastanza triste per Nicholasnel “suo” Gran Premio del. Il pilota della Williams, costantemente ultimo nelle classifiche tempi e spesso a muro indirizzando peraltro anche la gara decisiva della scorsa stagione,la terza sessione diha investito inavvertitamente una, animale simbolo del paese nordamericano, che aveva ben pensato di attraversare il circuito mentre passava il pilota. Di seguito la. Photo LiveMedia/Florent Gooden / Dppi/DPPI,, June 18,, Formula 1 ChampionshipF1 – CANADIAN GRAND PRIXImage shows:06Nicholas (can), Williams Racing FW44, action hitting a groundhog during the Formula 1 AWS ...