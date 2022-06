Ecco le città dove cibo, luce e gas sono più cari (Di sabato 18 giugno 2022) L'Unione Nazionale Consumatori ha condotto uno studio stilando la classifica completa delle città con i maggiori rincari annui per quanto riguarda 2 voci del paniere, cibo e bevande, e luce e gas, elaborando gli ultimi dati Istat relativi al mese di maggio. Se in Italia i prezzi dei Prodotti alimentari e le bevande analcoliche sono saliti a maggio del 7,4% su base annua, determinando già una stangata pari in media a 417 euro a famiglia, batosta che sale a 514 euro per una coppia con 1 figlio, 569 euro per una coppia con 2 figli e che raggiunge il record di 680 euro per una coppia con 3 o più figli, in molte città è andata ancora peggio. A guidare la classifica della città peggiori è Catania dove per cibo e bevande si registra un rialzo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) L'Unione Nazionale Consumatori ha condotto uno studio stilando la classifica completa dellecon i maggiori rinannui per quanto riguarda 2 voci del paniere,e bevande, ee gas, elaborando gli ultimi dati Istat relativi al mese di maggio. Se in Italia i prezzi dei Prodotti alimentari e le bevande analcolichesaliti a maggio del 7,4% su base annua, determinando già una stangata pari in media a 417 euro a famiglia, batosta che sale a 514 euro per una coppia con 1 figlio, 569 euro per una coppia con 2 figli e che raggiunge il record di 680 euro per una coppia con 3 o più figli, in molteè andata ancora peggio. A guidare la classifica dellapeggiori è Cataniapere bevande si registra un rialzo ...

