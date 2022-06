“Dopo l’infortunio…” Mercedesz Henger torna sull’Isola dei Famosi con la mano fasciata e preoccupata

(Di sabato 18 giugno 2022)ha subito un infortunio all’Isola deie quindi entra nella lunga lista di concorrenti che hanno avuto problemi si salute o infortuni e sono stati portati in infermeria. La naufraga, durante un’escursione, ha riportato un profondo taglio alladovuto all’impatto con un corallo. Un taglio per cui si è richiesto l’intervento di un medico. Di ritorno dall’infermeria la naufraga èta con laben quattro punti di sutura per arginare la ferita. Durante il raccontonon ha risparmiato una frecciata a Edoardo Tavassi. “Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la…Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è interessato…Non mi sarei ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : Il derby su erba è di Matteo ?????? Un grande Berrettini batte Sonego per 3-6 6-3 6-4, Matteo è cresciuto molto nel se… - fanpage : Matteo #Berrettini batte Murray in tre set e vince l'Atp 250 di Stoccarda. Tornato dopo un lungo infortunio, il ten… - ladychef62 : RT @bargrassi: Lo sguardo del bambino che osserva da vicino un supereroe, Matteo #Berrettini. Seconda finale di fila dopo l’infortunio alla… - MCYC1975 : RT @bargrassi: Lo sguardo del bambino che osserva da vicino un supereroe, Matteo #Berrettini. Seconda finale di fila dopo l’infortunio alla… - alvanofabio : RT @lvogruppo: Esclusivo: la carriera di un 29enne è crollata dopo l'infortunio al vaccino COVID della Pfizer ?? 'Circa 15 minuti dopo l'in… -

...deve essere eseguito in data certa anteriore all': in ...far sottoscrivere fraudolentemente dei tesseramenti solola ... diversamente,'azione giudiziaria avrebbe poco senso. A tal fine ...Championships nei quali ci sarà anche Jannik Sinner che la prossima settimana farà il suo ritorno,del Roland Garros, sull'erba di Eastbourne con una novità importante. Al fianco di ...