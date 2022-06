Catania | la piccola Elena uccisa con 11 coltellate | non è morta subito | Convalidato il fermo della madre

Pubblicità

Lo dice il procuratore di, Carmelo Zuccaro, a proposito del caso dellaElena, la bimba di Mascalucia uccisa dalla madre che ha confessato il delitto. Omicidio di Elena Del Pozzo, "La ......Elena Del Pozzo rivelano che la bambina non è morta subito, ha sofferto a lungo. Elena Del Pozzo quel giorno ha teso la manina alla mamma come ogni volta che Martina Patti - 23enne di...«L’ho uccisa in quel campo da sola», ha detto Martina Patti nell'interrogatorio davanti al Gip. L’ex marito Alessandro Del Pozzo: «Avevo promesso a mia figlia di difenderla dai mostri» ...La procura di Catania ha anticipato i risultati parziali relativi all'autopsia sul corpo della piccola Elena Dal Pozzo.