Body positivity e stereotipi, Giorgia Soleri: "Ho i peli anche sulle gambe" (Di sabato 18 giugno 2022) Da sempre in prima linea contro stereotipi, Giorgia Soleri si è esposta già nelle scorse settimane rispetto all'idea di non depilarsi. Proprio sul suo affollatissimo... Leggi su today (Di sabato 18 giugno 2022) Da sempre in prima linea controsi è esposta già nelle scorse settimane rispetto all'idea di non depilarsi. Proprio sul suo affollatissimo...

Pubblicità

Guisaltato : Madonna quanto mi piacerebbe essere obeso in questo momento e usare la carta del body positivity per restare a dormire invece di lavorare - dolcevenere42 : Hey sono inclusiv* e faccio body positivity, mi state guardando? Visto quanto sono bravo? Vero, ho sottolineato che… - VprTorelli : vestita alla moda e invece sono costretta in questo corpo brutto che io ho deformato a causa della mia poca volontà… - biancamurino : RT @FeliciaVondran: Non c'entra un cazzo con la ship ma state rompendo e io non sto dietro alle vostre cazzate. Non so nemmeno se si chiama… - FeliciaVondran : Non c'entra un cazzo con la ship ma state rompendo e io non sto dietro alle vostre cazzate. Non so nemmeno se si ch… -