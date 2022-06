Bimba uccisa dalla madre, gip convalida il fermo della donna (Di sabato 18 giugno 2022) commenta Resta in carcere Martina Patti, la 23enne accusata dell'omicidio della figlia Elena, di 5 anni. Lo ha deciso il Gip di Catania, Daniela Monaco Crea, che ha convalidato il fermo della procura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 giugno 2022) commenta Resta in carcere Martina Patti, la 23enne accusata dell'omicidiofiglia Elena, di 5 anni. Lo ha deciso il Gip di Catania, Daniela Monaco Crea, che hato ilprocura ...

