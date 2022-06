Berrettini-Van De Zandschulp, semifinale ATP Queen’s: orario e diretta tv (Di sabato 18 giugno 2022) L’erba che si tramuta, sempre più, nel giardino di casa del nostro Matteo Berrettini, il miglior tennista italiano del momento. Il romano ha vinto l’ultima edizione degli ATP Queen’s e recentemente ha dominato il torneo degli ATP Stoccarda. Punti in comune tra le due manifestazioni? Il manto erboso sul quale si disputano gli incontri. In questa nuova edizione londinese, lo sportivo nostrano è arrivato alla soglia della finalissima dopo un percorso netto (a volte faticoso) che lo ha portato ad un passo dalla possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella capitale inglese. La racchetta nostrana è sopravvissuta ai colpi di Denis Kudla e Tommy Paul uscendo vincitrice dalla sfida Italia-Stati Uniti che lo ha visto come assoluto protagonista. Dinnanzi a lui si presenterà, oggi, Botic Van De Zandschulp che nei turni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022) L’erba che si tramuta, sempre più, nel giardino di casa del nostro Matteo, il miglior tennista italiano del momento. Il romano ha vinto l’ultima edizione degli ATPe recentemente ha dominato il torneo degli ATP Stoccarda. Punti in comune tra le due manifestazioni? Il manto erboso sul quale si disputano gli incontri. In questa nuova edizione londinese, lo sportivo nostrano è arrivato alla soglia della finalissima dopo un percorso netto (a volte faticoso) che lo ha portato ad un passo dalla possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella capitale inglese. La racchetta nostrana è sopravvissuta ai colpi di Denis Kudla e Tommy Paul uscendo vincitrice dalla sfida Italia-Stati Uniti che lo ha visto come assoluto protagonista. Dinnanzi a lui si presenterà, oggi, Botic Van Deche nei turni ...

