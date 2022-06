Atp Queen's, Matteo Berrettini ancora in finale: battuto Van De Zandschulp (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini si è qualificato, per il secondo anno di fila, per la finale del " Cinch Championships" , torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 2.134.520 euro , che si sta disputando sui ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 18 giugno 2022)si è qualificato, per il secondo anno di fila, per ladel " Cinch Championships" , torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 2.134.520 euro , che si sta disputando sui ...

Pubblicità

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini batte Botic van de Zandschulp in 2 set e conquista la finale dell'ATP Que… - FiorinoLuca : Matteo Berrettini è nuovamente in finale al Queen's?? ?? 8 vittorie su 8 al rientro dall’infortunio ?? 10ª final… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI IN SEMIFINALE Battuto l'americano Tommy Paul 6-4, 6-2 #SkySport #SkyTennis #ATPQueens #Berrettini - CarmenPalumbo : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini batte Botic van de Zandschulp in 2 set e conquista la finale dell'ATP Queen's:… - MoriniSimone : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini batte Botic van de Zandschulp in 2 set e conquista la finale dell'ATP Queen's:… -