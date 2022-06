Atp Queen’s 2022, Berrettini in finale (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Atp Queen’s 2022, Matteo Berrettini si qualifica per la finale del torneo, di cui è campione in carica. L’azzurro si è imposto in semifinale, interrotta per pioggia, sull’olandese Botic Van De Zandschulp, in due set con il punteggio di 6-4 e 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set, Berrettini ha strappato il servizio all’avversario scappando sul 4-2. L’azzurro ha ceduto la battuta consentendo al rivale di salire 4-5 ma ha chiuso il parziale con un nuovo break. Copione simile nel secondo set, caratterizzato da uno stop per la pioggia. Avanti 3-2, al rientro in campo Berrettini ha confezionato il break decisivo (4-2). Sul 5-3, il romano è risalito da 0-30 chiudendo il match. “Di nuovo in finale al Queen’s? E’ ... Leggi su funweek (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Atp, Matteosi qualifica per ladel torneo, di cui è campione in carica. L’azzurro si è imposto in semi, interrotta per pioggia, sull’olandese Botic Van De Zandschulp, in due set con il punteggio di 6-4 e 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set,ha strappato il servizio all’avversario scappando sul 4-2. L’azzurro ha ceduto la battuta consentendo al rivale di salire 4-5 ma ha chiuso il parziale con un nuovo break. Copione simile nel secondo set, caratterizzato da uno stop per la pioggia. Avanti 3-2, al rientro in campoha confezionato il break decisivo (4-2). Sul 5-3, il romano è risalito da 0-30 chiudendo il match. “Di nuovo inal? E’ ...

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini batte Botic van de Zandschulp in 2 set e conquista la finale dell'ATP Que… - FiorinoLuca : Matteo Berrettini è nuovamente in finale al Queen's?? ?? 8 vittorie su 8 al rientro dall’infortunio ?? 10ª final… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI IN SEMIFINALE Battuto l'americano Tommy Paul 6-4, 6-2 #SkySport #SkyTennis #ATPQueens #Berrettini - scuradi : RT @Eurosport_IT: E ANDIAMOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini batte Botic van de Zandschulp in 2 set e conquista la finale dell'ATP Queen's:… - Marilenapas : RT @Corriere: Berrettini-Van de Zandschulp nella semifinale dell’Atp Queen’s Diretta -