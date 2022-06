Arsenal | UFFICIALE il rinnovo di Nketiah con i Gunners

Pubblicità

periodicodaily : Arsenal: ufficiale il rinnovo di Eddie Nketiah #arsenal #eddienketiah @giancarlopacel1 - CalcioNews24 : L'#Arsenal ha ufficializzato il prolungamento dell'attaccante ?? - CalcioPillole : L'#Arsenal ha comunicato l'avvenuto rinnovo di Eddie #Nketiah: di seguito la nota ufficiale del club. - NumeroDiez_10 : UFFICIALE ? Eddie #Nketiah rinnova con l’#Arsenal. ???? Dopo aver rifiutato offerte dalla #Premier e dalla… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??UFFICIALE ?? Eddie #Nketiah ha esteso il proprio contratto con l’#Arsenal fino al 2027! -

Calcio in Pillole

... senza però ripetere le prestazioni viste con le maglie di Barcellona, Chelsea ein ... senza però che dal giocatore al momento sia arrivata una presa di posizionesul tema. A 35 anni ...Commenta per primo L 'ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Eddie Nketiah. Cinque gol e 21 presenze in Premier quest'anno per l'attaccante classe 1999. Mercato Arsenal, ufficiale il rinnovo di Nketiah: il comunicato L'Arsenal ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Eddie Nketiah L'Arsenal, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato il rinnovo di Eddie Nketiah. Il contratto del cl ...Monaco, UFFICIALE: Fabregas ai saluti dopo tre anni e mezzo. Il centrocampista spagnolo cambia squadra Cesc Fabregas non rinnoverà il suo contratto in scadenza col Monaco salutando i monegaschi dopo 3 ...